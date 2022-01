Se hicieron más de 100 acciones en 100 días: Abelina

La presidenta municipal de Acapulco Abelina López Rodríguez aseguró que ha hecho más de cien acciones en cien días de gobierno entre los que destaca que ha restablecido el servicio del agua potable en un 80 por ciento, además de que ha avanzado en el tema de los servicios públicos como la recolección de basura.

Entrevistada al término de la presentación de la ampliación del programa Sembrando Vida, en Guerrero en la ciudad capitalina dijo que combatió el problema de la basura, la falta de suministro de agua en varias colonias, reducción de la nómina abultada.

“Llegue cuando no había ni un solo peso en la administración, recibió una nómina tan obesa con 8 mil 500 trabajadores, Acapulco ha sido una agencia de colocación son 63 millones de pesos cada quincena los que se deben pagar, el recurso que viene del ramo 28 se entiende que es para libre disposición estamos hablando de mil 200 millones y ese recurso en vez de aplicarlo para hacer acciones se toman para cubrir nómina”, destaca la alcaldesa.

Detalló que el problema de Acapulco es la nómina por ello ha dado de baja a 800 aviadores de los cuales 200 estaban adscritos en la nómina de presidencia y 250 en secretaria general, de los cuales se ha logrado un ahorro de 8 millones de pesos que han responsabilidad para pagar la deuda de los 34 millones que tenía el municipio con el SAT.

López Rodríguez abundó que confía en que el Congreso le autoricen los 150 millones que solicitó para comprar camiones recolectores de basura y las pipas de agua para no privatizar nada en su administración.

“Yo no vengo a robar quienes conocen de mi saben que mi mayor fortaleza es la honestidad, yo tengo confianza de que me lo den, no es para borrarchera ni para Abelina, es para buscar cambiar la forma de cómo se vive en Acapulco”

Abundó que han levantado la ciudad y como prueba se refirió a la temporada vacacional de diciembre, en la que se reportó lleno total en el puerto, finalizó la primera autoridad municipal.