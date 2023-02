Se debe de apostar a la educación: Abelina

Ante alumnos y maestros de distintas escuelas del nivel básico de la zona poniente de la ciudad, la alcaldesa Abelina López Rodríguez, aseguró que la mejor inversión de un gobierno es la educación, porque en esta se encuentra la honestidad.

Al encabezar el acto de entrega de butacas, pizarrones y cubetas con pintura para mejorar la educación de por lo menos mil 200 alumnos de la zona poniente de Acapulco, la alcaldesa expresó que en este gobierno municipal se está trabajando para poder basificar a la sociedad, con valores que se enseñan en la casa y que en las escuelas se refuerzan con el conocimiento de los maestros.

López Rodríguez, insistió en su discurso ante los alumnos, maestros y padres de familias que es una mujer integra que no viene a robar, pero si a apostarle a la educación.

Lee también: Cierran primaria en la Zapata por destitución de director

“Cuando asumí el reto de la responsabilidad de ser presidenta municipal, acogí los ideales de la cuarta transformación, yo no entiendo una transformación en retórica, yo la entiendo en plenitud, nosotros quienes llegamos hoy está responsabilidad debemos ser transparentes como el agua, yo no vine aquí para ver que robo, yo no vine aquí para llevarme una sola plaza, o que al rato aparezca mi familia teniendo una plaza de base”, expresó.

Dijo que la transformación en la ciudad, debe ser de fondo y no para hacer lo mismo que hacían los de ayer, y agregó que la grandeza de la educación de una educación es la honestidad que, en este gobierno, se ha estado implementando en beneficio de los ciudadanos.

La presidenta informó que para el programa de “Transformado mi Educación”, se destinaron un total de cuatro millones de pesos por lo que se le seguirá apostando a este rubro.