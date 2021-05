Se agudiza falta de agua potable en Acapulco

Recibe todas las noticias directamente en tu celular. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp aquí.

El problema de la falta de agua potable para miles de familias que viven en cientos de colonias de la parte baja, media y alta de Acapulco se agudiza debió a que la CAPAMA, no atiende los llamados que hacen los afectados para que se atienda el problema.

En algunas colonias populares, se tienen más de 20 días sin el suministro de agua, mientras que en otros asentamientos humanos, la falta del vital líquido, se sufre desde hace dos o tres meses. Local Denuncian falta de agua potable en colonias de la parte alta de Acapulco

Son miles las familias que no sólo están sufriendo por no tener agua para cubrir sus necesidades al interior de sus casas, sino que también están en un riesgo sanitario al no poder cumplir con la medida del lavado de manos que las autoridades del sector salud indican para evitar el contagio del virus del Covid-19.

Entre las colonias donde las miles de familias sufren por la falta del suministro de agua potable, son la Primero de Mayo, 20 de noviembre, Lázaro Cárdenas, La Laja, Victoria, Libertad, Lirios, Cruces, Vicente Guerrero parte alta.

Así como, la Simón Bolivar, Sinai, Genaro Vázquez, Lomas de Guerrero, Guadalupe, Loma Bonita parte alta, La Esperanza, ampliación Lázaro Cárdenas, las tres secciones de la Jardín en la zona poniente de la ciudad.

Por su parte la CAPAMA , ha mantenido la justificación de falta de agua, por la alta turbiedad en el sistema de captación Papagayo I y II, al robo del vital líquido a través de tomas clandestinas y al manipuleo de las válvulas en las colonias populares.