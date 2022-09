Hoy en Acapulco gobierna el pueblo: Abelina

La alcaldesa Abelina López Rodríguez, rindió su primer informe de gobierno, ante miles de acapulqueños que, a bordo de camiones urbanos, taxis y urvan llegaron a la calle Urdaneta, la cual fue cerrada a la circulación 24 horas antes de la sesión pública solemne a la que también asistió como invitada de honor a la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda.

Un gran templete blanco, tres grandes pantallas instaladas a lo largo de la calle, así como un equipo de sonido, fueron necesarios para que los poco más de diez mil acapulqueños que asistieron a la calle Urdaneta escucharan los avances logrados en este primer año de administración del gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Abelina López Rodríguez, desde el pasado primero de octubre del 2021.

A las 18:09 horas, dio inicio la sesión solemne con la participación de los regidores de los partidos de oposición PRI, Movimiento Ciudadano, Independientes y del Partido de la Revolución Democrática, quienes aun cuando no cuestionaron con críticas contundentes las acciones realizadas este año de gobierno, fueron totalmente opacados por los gritos de apoyo de los seguidores de la primera autoridad, quienes llegaron al lugar para darle su respaldo a la presidenta que con cargo o sin cargo cumple.

Al hacer uso de la palabra la alcaldesa, reconoció que Acapulco tiene muchos desafíos, pero aseguró que, a un año de su gobierno , va por la ruta correcta de la transformación marcada por el proyecto de nación que ha emprendido el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con los principios de no robar, no traicionar y no mentir.

“Hoy en Acapulco gobierna el pueblo, vamos por la ruta correcta del cambio”, aseguró la presidenta Abelina López Rodríguez, al tiempo de recordar que recibió una administración totalmente quebrada con una deuda superior a los dos mil 200 millones de pesos, de los cuales , en este primer año de gobierno con la política de cero corrupción, y cero robo, se ha podido pagar mil 200 millones de pesos, sin embargo, destacó que no pagara los 776 millones de pesos que la Capama debe a la CFE por concepto de energia electrica.

López Rodríguez, ante los acapulqueños, reconoció que este año, tuvo un chaleco de fuerzas debido a las deudas millonarias que recibió que no la dejo moverse, sin embargo, el próximo año la situación será distinta debido a que, por la política de ahorro, su gobierno, tiene un superávit de 583 millones de pesos, dentro de este hay un ahorro mensual de cinco millones de pesos por liquidación de aviadores.

“Voy en la ruta correcta, no estoy perdido se lo que estoy haciendo como gobierno, no vengo a robar por lo que tengo un gobierno dispuesto a someterse al escrutinio de la sociedad, porque en nuestro actuar, hemos tenido el ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo la primera edil de la ciudad.

Abelina López prometió muchas obras para el próximo año. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Dijo que el informe de su primer año de gobierno, que comprende desde el pasado 30 de septiembre del 2021 a la fecha, estará disponible en la página oficial de internet del ayuntamiento porque no hay nada que ocultar sino todo lo contrario todo que informar, “ soy una mujer que viene de la esencia del pueblo, no una mujer improvisada.

Destacó también que este año a su administración le fue aprobado por el cabildo y el congreso del estado, un presupuesto de egresos por el orden de tres mil 871 millones de pesos, por lo que el próximo año con el superávit de 583 millones de pesos, podria ejercer un presupuesto de 445 mil millones de pesos.

López Rodríguez, informó que dentro de las deudas que su gobierno pagó en este primer año se encuentran los 612 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 20 millones de pesos más que se destinaron para pagar los primeros laudos deuda que corresponde a 150 millones de pesos, además de 150 millones de pesos pagados correspondientes a un crédito solicitado en diciembre pasado para el pago de aguinaldos de los trabajadores debido a que no se dejó lo proporcional de nueve meses por el gobierno anterior.

Reconoció que hay muchos desafíos por hacer como el tema de la recolección de la basura donde adquirió 35 camiones nuevos con un costo de 96 millones de pesos, así mismo adelantó los proyectos para este segundo año de su gobierno, como el consolidar el parque incluyente con un presupuesto de 20 millones de pesos, la remodelación del Zócalo de la Ciudad con 15 millones de pesos, así como una inversión tripartida superior a los 400 millones de pesos para trabajos de saneamiento de la bahía.