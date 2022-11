Retiran comercios de vía pública en Ciudad Renacimiento

Trabajadores de Vía Pública, retiraron a más de 15 estructuras metálicas (puestos informales) que invadían de manera irregular la calle principal frente al acceso del Hospital General Donato G Alarcón en Ciudad Renacimiento.

El director de Vía Pública Raúl Ceballos Carbajal, quien encabezó el operativo junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, reconoció que en Acapulco hay una completa anarquía en cuanto al la invasión invasión de calles, avenidas y banquetas.

"Seguiremos vigilantes para que los lugares que ya han sido recuperados, no sean nuevamente invadidos por vendedores informales, además las banquetas y las calles no son propiedad de nadie, sino del municipio por lo que no se le debe se pagar a ningún particular por una invasión", expresó el funcionario.

Lee también: ¿Durarán sin comerciantes las calles desalojadas por Vía Pública?

Durante el retiro de las estructuras metálicas frente al acceso del Hospital Donato G Alarcón, personal de via pública, también retirado un camión de los llamados "Food Truck" que también operaba sin licencia de funcionamiento.

Entre las avenidas que han sido recuperadas se encuentran la Cuauhtémoc a la altura del Ex Cine Río, Vallarta en la colonia Progreso, además de del centro de la ciudad mismas que nuevamente se encuentran saturadas por cientos de comercios informales.

Además del bulevar Vicente Guerrero, donde el director de Vía Pública, puso en marcha un programa piloto de puestos metálicos con lámina roja mismos que han sido rechazados por empresarios establecidos se esa parte de la ciudad.