Reta Abelina a la CFE, "que me obligue a pagar deuda de CAPAMA"

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, retó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que la obligue a pagar los más de 700 millones de pesos que heredó de deuda por consumo de energía eléctrica en la Capama por administraciones pasadas.

Entrevistada al término de la entrega de apoyos en la unidad deportiva Vicente Suárez, a personas con discapacidad, la alcaldesa dijo que la empresa de clase mundial la está presionando por medio de notificaciones para que liquide la deuda, de la cual, la mayor parte de los recursos no fue cubierta por el ex presidente Evodio Velázquez Aguirre y otra parte por su antecesora, Adela Román Ocampo.

López Rodríguez, indicó que hace unos días la Comisión Federal de Electricidad, le giró un documento en el que le exige la liquidación de un recurso que no tiene aún cuando es institucional.

"Yo soy una mujer que cumple su palabra, hay una mala estrategia de la CFE y conmigo eso no funciona, conmigo funciona el diálogo, no podemos pagar 776 millones de pesos es imposible, voy a seguir insistiendo, que me sigan exigiendo el pago, yo tengo el pueblo de mi lado", expresó.

Local Limitar horarios de pipas generaría desabasto de combustible: Abelina

La primera edil manifestó que estos meses de su gobierno le ha pagado a la Comisión Federal de Electricidad más de 180 millones de pesos por concepto de servicio de luz en la CAPAMA.

Insistió que es imposible para el municipio pagar 776 millones de pesos, y la CFE insiste en exigir la liquidación de la deuda, y ahora lo que yo digo es que voy a cobrar el uso de la vía pública que hace la Comisión Federal de Electricidad con sus postes, el artículo 33 de la ley de ingresos permite cobrar los espacios públicos.

Argumentó que como alcaldesa lo que busca es transitar bajo acuerdos y no en pleitos, pero dejó en claro que sí quieren pleito, también sabe pelear.