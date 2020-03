Restauranteros solicitaron apoyo gubernamental durante contingencia por Covid-19

Propietarios de restaurantes de todas las zonas turísticas de Acapulco, urgieron a los tres niveles de gobierno la implementación de un plan económico de apoyo al sector, con la finalidad de contrarrestar los efectos de la falta de ingresos durante la última semana y continuar cumpliendo con el pago de la nómina.

En conferencia de prensa en un negocio ubicado en playa Bonfil, representantes de distintas agrupaciones que aglutinan a negocios de este giro desde la zona tradicional, dorada y diamante, aseguraron no aguantar la bajas ventas que han percibido desde la semana pasada, por lo que algunos han tomado la decisión de cerrar.

"Tenemos la situación de ¿cómo le vamos a pagar a nuestros empleados?, ya ahorita encerrados pues ya no tienen ni que comer y si tenemos cerrados nuestros negocios porque no hay ventas, pues ellos también están sufriendo porque no tienen dinero, entonces por eso precisamente este llamado a nuestro gobernador", indicó el presidente de la asociación Restauranteros Unidos de Acapulco, Javier Reynada Carbajal.

El dirigente aseguró que en la misma situación se encuentran todos los negocios con este giro ubicados en la zona turística, por lo que es urgente ofrecer alternativas de apoyo y con donaciones fiscales desde los tres niveles de gobierno.

Los restauranteros consideraron que la autoridades deberán extender los apoyos aún y cuando ya haya pasado la contingencia, ya que la recuperación del turismo llegue de manera pronta, con acciones como la reducción al 100 por ciento del costo del peaje de la Autopista del Sol.