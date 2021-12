Reprueba dirigente del PRD Guerrero agresiones al partido

El dirigente del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida, rechazó las "agresiones injustificadas" al partido por parte de "seudoestudiantes" de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa que recordaron el asesinato de dos de sus compañeros hacer diez años.

Como ya es costumbre, los normalistas irrumpieron con petardos y pintas en las oficinas de este instituto político.

Catalán Bastida expresó que “a todas luces se trató de una actitud de provocación política, de un atentado con toda la intención de ensañarse impunemente en contra de nuestras instalaciones que reciben, cada año y bajo diferentes pretextos, estos actos vandálicos sin que aparezcan responsables a pesar de que se presentan las denuncias correspondientes”, dijo.

Lee también: Normalistas vandalizan instalaciones del PRD

Catalán Bastida destacó que luego de la irrupción de los normalistas al PRD Guerrero, éstos se trasladaron al punto conocido como “El Parador del Marqués”, donde acostumbraban a finalizar sus movilizaciones y realizar un bloqueo carretero en ambos sentidos de la autopista México-Acapulco; sin embargo, en esta ocasión no fue así.

Los normalistas destruyeron las instalaciones de nuestro instituto político. / Foto: Federico Sariñana | El Sol de Acapulco

Sugirió que “este cambio de actitud, en no realizar los bloqueos, tiene un trasfondo político; no obstante, no es producto de la casualidad que en cada movilización, la sede del PRD resulte severamente transgredida”, aseveró.

Sin embargo, reiteró su interés de que los hechos acontecidos, el 12 de diciembre en la Autopista del Sol sean esclarecidos y se encuentren a los responsables, “el PRD siempre se ha manifestado de lado de las causas justas. Pero hay que decirlo muy claro: la violencia nunca será la forma en que podamos resolver cualquier tipo de conflicto”, puntualizó.

Alberto Catalán enfatizó que el Partido de la Revolución Democrática está exento de toda culpa, “aquí no se encuentra la sede encargada de impartir justicia, ni mucho menos las personas responsables. Son ya 10 años de lo acontecido, y no existe razón alguna para seguir destruyendo las instalaciones de nuestro instituto político”.

Por último, informó que continúan realizándose las investigaciones y procedimientos correspondientes, sin conocer de manera oficial cuál es el saldo estimado de los daños ocasionados al inmueble.