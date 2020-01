Renuncian funcionarios de Salud municipal

Por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto económico 2019, que ascendió a 310 millones de pesos, el director de salud municipal y cinco funcionarios más de dicha dependencia, renunciaron a sus cargos, luego de un año dos meses de haber laborado en la administración.

En conferencia de prensa, realizada en las instalaciones de la dirección de salud, los ex funcionarios, indicaron irse con la frente en alto, porque aún cuando no se obtuvo el recursos económicos para funcionar, se logró abatir rezagos en programas de vacunación y la construcción de un nuevo centro de salud, sin embargo, se mantuvieron las carencias en medicamentos, en contracción de médicos y enfermeras, en aumentos salariales .

El mal estado del 80 por ciento de unidades, la contracción de personal administrativo que no era necesario en la dependencia, por lo que la ex jefa de enfermeras de salud municipal, Lourdes Mendoza Uriostegui, pidió a la presidenta Adela Román Ocampo, inyectarle recursos a la salud en el municipio.

"Estamos con muchas carencias, que no simulen y que digan que no pasa nada en la dependencia, no se nos autorizo ningún presupuesto, tenemos centros de salud cerrados por falta de médicos y enfermeras", expresó Mendoza Suastegui.

En la conferencia, los ex funcionarios, dijeron que de los 310 millones de pesos, entre el 70 y el 80 por ciento se destina a pagos de los salarios de los trabajadores, por lo que fue el 20 por ciento de este es el que no llegó para el funcionamiento de los programas.

Dejaron en claro, que la renuncia masiva de los cinco funcionarios entre estos, Agustín Flores Jimenez director, Demesio Soberanos Martínez director de salud pública, Rafael Salgado director las unidades médicas quirúrgicas, Lourdes Mendoza Uriostegui jefa de enfermeras, y del subdirector médico de la unidad de Hogar Moderno, es un acuerdo con la alcaldesa Adela Román Ocampo, con quién aseguraron no existe ningún problema, si no todo lo contrario siguen respaldando su trabajo y su administración.

Lamentaron también que la cuarta transformación no llegue aún a Acapulco.