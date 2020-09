Regidores piden iniciar proceso de reactivación turística y económica en Acapulco

Regidores de la comuna porteña, hicieron un llamado a la secretaria de Turismo Federal, para que inicie un proceso de reactivación turística y económica para Acapulco.

El regidor del PRD, Victor Aguirre Alcaide, manifestó que por parte de la secretaria de Turismo Federal, no hay una política de reactivación a pesar que la actividad turística fue una de las más afectadas por la pandemia del Covid-19.

Dijo, que es lamentable que a casi dos meses de haber iniciado con la reactivación de hoteles luego de haber estado cerrados por tres meses por la pandemia, no se tenga un respaldo para que la actividad generado de recursos y empleos en Acapulco, repunte de manera considerable.

En este mismo sentido, el regidor del PRI, y presidente de la comisión de turismo en el cabildo, Jesús Herrera Pintos, señaló que la Secretaria de Turismo Federal, le ha quedado a deber mucho a este destino de playa luego de la crisis que generó la pandemia del Coronavirus.

Añadió, que no hay una campaña de promoción, no hay inversión para apoyar al sector turístico, y no se tiene ninguna promoción en paquetes en hoteles que llamen la atención de los turistas.