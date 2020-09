Protestan transportistas en zona poniente de Acapulco

Chóferes de taxis colectivos de la zona poniente de Acapulco, realizan un bloqueo parcial de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, para exigir que sea reparada el tramo carretero del derrumbe y que se multe al transporte irregular.

Minutos antes del mediodía de este viernes, unos 100 trabajadores del volante se concentraron en el mencionado lugar, donde estacionaron sus unidades en doble fila ocasionando un corte a la circulación y congestionamiento vial que se extiende hasta por un kilómetro.

El dirigente transportista Jesús Lima Macario, lamentó que las condiciones de la carretera sean deplorables por los múltiples baches, debido a que se dañan las unidades motrices y resulta costosa su reparación.

Agregó que solicitaron que la dirección de Transportes del gobierno del estado sancione a todos los taxis colectivos que están funcionando sin regularización, mismos que no cuentan con seguro para viajero y ponen en riesgo la seguridad del usuario, además de que no están agremiados a alguna organización.

"Estamos viendo que hay taxis que no tienen una organización, no están adheridos a ninguna organización y no tienen un seguro de viajero, por lo que el usuario que están transportando, por lo que la gente viaja desprotegida, todos deben traer un seguro de mutual, nosotros estamos pidiendo a la autoridad de transportes que haga lo propio nada más", dijo.

El bloque parcial deja tan solo la circulación libre de dos de los cuatro carriles de la arteria vial, lo cual genera un embotellamiento y descontento entre los automovilistas que están viendo afectados sus tiempos de traslado.