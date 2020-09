Protestan trabajadores formalizados de la Secretaría de Salud en Acapulco

Trabajadores formalizados de la Secretaría de Salud en Guerrero, protestaron a las afueras del hospital general de El Quemado en la zona conurbada de Acapulco, para exigir al gobierno del estado el pago de la caja de ahorro "FEGAC" que debieron depositarles desde el mes de agosto pasado.

Con pancartas en mano, los inconformes pidieron al titular de la Secretaría de Salud, Carlos de la Peña Pintos, cubra este adeudo con los trabajadores, ya que la mayoría están laborando a pesar de la contingencia Sanitaria por el Covid-19, en hospitales, centros de salud y jurisdicciones en toda la entidad. Estado Inicia hoy el proceso electoral en Guerrero

"Tenemos tres semanas esperando nuestro pago del FEGAC, no es justo que a algunos ya se lo pagaron pero a nosotros los formalizados no, es un dinero que nos descuentan casa quincena y no deberían ocuparlo para otras cosas, es nuestro dinero", expresó, uno de los trabajadores quien se negó a proporcionar su nombre.

Asimismo, los trabajadores de la salud, aseguraron que, necesitan el dinero porque ya lo tenían presupuestado para pagar deudas y otros pendientes que tienen este año, sin embargo, la autoridad estatal no les da una respuesta para saber cuándo les depositarán.

Al respecto, la semana pasada, la dirigente de la sección 36 del Sindicato de la Secretaría de Salud, Beatríz Vélez Núñez, aseguró que, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, le había asegurado que esta semana se harían los depósitos, sin embargo, hasta la fecha el recurso no ha fluido.

Cabe mencionar que, el FEGAC es un recurso de ahorro que se le descuenta al trabajador cada quincena y en un año un porcentaje extra es otorgado por el sindicato y otro por el gobierno del estado, este último no ha aportado lo que le corresponde, por ello no se han realizado los depósitos, señalaron los inconformes.