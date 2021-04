Protestan habitantes de La Sabana en demanda de agua potable

Vecinos del poblado de la Sabana, protestaron a las afueras de las oficinas de la CAPAMA ubicadas en la colonia Las Cruces para exigir el suministro del vital líquido.

Los inconformes señalaron que tienen más de 20 días sin el servicio de agua potable en sus casas, por lo que esperan que les resuelvan el problema antes de que salgan a bloquear la carretera.

Con gritos y pancartas en mano, manifestaron que no quieren agua en pipas debido a que está no es de buena calidad, además es insuficiente para cubrir la necesidad de todas las familias que en estos momentos no tienen el servicio del vital líquido en sus casas desde hace varios días.

La pipas que manda CAPAMA, no les garantiza resolver el problema del desabasto que según personal de la paramunicipal se tiene por una fuga en una de las líneas de distribución.

Advirtieron que esperarán este día para que les distribuyan el agua en sus casas, o de lo contrario van a convocar a más personas afectadas para que salgan a bloquear en su totalidad la carretera Sabana-Cayaco.

Aseguraron que pagan los recibos que la CAPAMA envía a sus casas, por lo que es injusto que miles de familias, sufran por no tener el suministro del agua sobre todo en estos momentos de pandemia en que las propias autoridades piden que uno se lave la manos de manera constante para evitar el contagio del Covid-19.

La protesta inicio a las 08:00 de la mañana.