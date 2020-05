Protestan en ayuntamiento de Acapulco en demanda de apoyos alimentarios

Sin cumplir con las medidas sanitarias que se tienen debidamente marcadas por las autoridades del sector salud para evitar la propagación del Coronavirus, habitantes de distintas colonias de Acapulco, protestaron en el ayuntamiento de parque papagayo para exigir despensas y la instalación de cocinas comunitarias.

El dirigente de los colonos, Arturo Guerrero Caballero, dijo que desde hace más de un mes, entregaron una lista de las familias que requieren del apoyo alimenticio y hasta el momento el gobierno municipal, no les han respondido a la solicitud. Estado Hospital militar de Acapulco, atenderá a pacientes con síntomas de Covid-19

"Han seguido engañandonos desarrollado una política de terror y de miedo, obligando a los más pobres a quedarse en sus casas sin trabajo y sin comida, por lo que ha llegado la hora de reclamar", indicó Guerrero Caballero durante la protesta realizada con pancartas en las escalinatas del ayuntamiento.

Dijo que son miles de familias las que están sufriendo por está situación de salud pública, y las autoridades no han respondido a las necesidades que tienen los que desde hace más de dos meses se quedaron sin su fuente de trabajo al cerrar las playas, los hoteles y todos los negocios ubicados en la zona turística.

Acuso que no hay una verdadera política para resolver la crisis sanitaria y financiera que se tiene en la ciudad, "ya no podemos seguir encerrados si no hay apoyo de despensas y de la instalación de cocinas en algunas colonias populares".