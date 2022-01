Protesta personal médico del ISSSTE

Trabajadores, médicos y enfermeras del hospital del ISSSTE en Acapulco, ubicado en la avenida Ruiz Cortines, protestaron por las malas condiciones en las que laboran en el nosocomio y a pesar de solicitar el material la dirección hace caso omiso.

En el patio del hospital del ISSSTE, el personal de salud pidió a los directivos que ante la amenaza de la variante de Covid-19 Ómicron, hagan caso a los trabajadores por la situación en la que se encuentran laborando donde no tienen aire acondicionado, los elevadores están descompuestos y se necesita la apertura de algunas zonas que están cerradas y requieren ventilación.

Lee también: Protestan enfermeras en jornada de vacunación anticovid

“Estamos preocupados por el tipo de atención que se le está dando a los pacientes y por el alto contagio que se puede propiciar, consulta externa está cerrado, no hay aire acondicionado están poniendo ventiladores y lo que están haciendo es que se propague más el virus”, refirió Patricia Galeana Mellin, secretaría General del Sindicato del ISSSTE.

Explicó que en el turno matutino son 289 trabajadores afectados y del turno vespertino 145 que trabajan en condiciones deplorables con el riesgo de contagiarse del Covid y otras enfermedades.

Señalaron que el director del hospital del ISSSTE, Silvio Rosales y la directora administrativa, Liliana Leli Hernández a pesar de que están avanzando en tratar de solucionar las demandas, mientras tanto no se tienen los servicios como son los elevadores y aire acondicionado.

A pesar de las malas condiciones laborales, el personal médico y de enfermería no han dejado de laborar.

Recordó que el pasado 7 de septiembre el hospital sufrió afectaciones por el sismo, sin embargo están trabajando, aunque la atención no es de calidad y se está exponiendo a ciertos contagios a los pacientes y trabajadores.

Una enfermera, que pidió omitir su nombre, dio a conocer que laboran en áreas contaminadas donde se atiende a pacientes de Covid y de VIH-SIDA.

Dijo que se envió a la dirección las necesidades de los 23 consultorios, sin embargo no se les ha brindado ningún material.

“No hay muchas cosas para trabajar, no están las condiciones para trabajar todo es contaminación se atienden a pacientes con VIH y no sabemos si tienen Covid… tenemos cuatro años sin aire acondicionado en el hospital, nos exigen de todo y no nos dan lo más mínimo para trabajar”.

El personal médico dijo que se necesita la apertura de algunas zonas que están cerradas y requieren ventilación. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

La enfermera, dijo que en endoscopía ya tienen tres años que no cuentan con un laringoscopio, “si cae en paro un paciente no hay un laringoscopio para sacarlo adelante, el carro rojo igual faltan muchas cosas y hemos enviado oficios y oficios para pedir material y no nos han dado nada de nada”.

También reveló que no se cuenta con el material suficiente para realizar sus actividades y en ocasiones se tiene que “lavar” algunos utensilio y las tuberías de los lavabos no funcionan, situación que afecta y pone en riesgo la vida de los derechohabientes.

“Todos los consultorios no funcionan, los aires acondicionados gotean, los baños están deplorables, los electrocardiogramas no funcionan y no es justo, nos exigen todo pero no nos dan nada. Hemos metido oficios solicitando el material y nada, nos dicen que no es posible darnos el material necesario”, señaló.