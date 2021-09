Por pandemia Infonavit recibe mil 800 prórrogas por desempleo

La delegada de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Talina Sámano Calderón informó que por la pandemia durante este año se ha recibido por parte de trabajadores del sector turístico y de servicio mil 800 prórrogas por desempleo.

Explicó en la entrevista que al quedar una persona sin empleo, automáticamente se activa el seguro de desempleo que da un plazo de seis meses para que el trabajador pueda hacer su aportación al Infonavit pero con la opción de un pago al salario actual y es menor.

“El seguro de desempleo es una prórroga donde la gente no paga durante seis meses y no puedo decir que es cartera vencida porque sí están dando la opción de no pagar y hay quienes deciden para que su deuda siga disminuyendo”, precisó.

Comentó que el trabajador que estaba en activo en municipios como Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo y por la contingencia sanitaria, se les redujo el salario, horas y también tuvieron prórrogas.

Dijo que aquellos trabajadores que recurrieron al seguro de desempleo no pagarán lo mismo que con el empleo anterior, “en donde ganaban más pues se les hace un ajuste al factor y pagan lo que deben pagar de acuerdo al salario actual”.

“Tenemos mil 800 solicitudes de prórrogas en lo que de año y hay trabajadores que quieren seguir pagado por su cuenta porque tienen otro trabajo”.

La delegada de Infonavit comentó que estas mil 800 prórrogas de desempleo entran en automático.

Dijo que con el cambio constante de semáforo se ha visto menos solicitudes de prórrogas de desempleo.