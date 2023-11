Por falta de energía eléctrica se pierden 280 unidades de sangre

El huracán Otis también afectó la donación de sangre en Acapulco, y debido a la falta de luz generó que 280 unidades de sangre, que se encontraban guardadas en el Centro Estatal de Medicina Transfusional se echaron a perder.

El director de este instituto, Enedino Gómez Rodríguez dijo que a partir del 22 de Noviembre se realizarán una serie de campañas de promoción a la donación altruista en Chilpancingo, Iguala, Taxco y Chilapa.

Invitó a la población a unirse a esta campaña de donación altruista para tener unidades de sangre para el puerto de Acapulco, luego de que el huracán Otis causó daños a las instalaciones del Centro Estatal de Medicina Transfusional y debido a la falta de energía eléctrica se echaron a perder 280 unidades de sangre.

Además de que en estos momentos de la tragedia, los Acapulqueños no pueden donar por la mala alimentación que están teniendo al comer una vez al día, además del estrés y problemas psicológicos.

“Ahorita los Acapulqueños no pueden donar, pues comen una vez al día y con atún y agua pues no hay condiciones para donar, atún, huevo y arroz, no hay condiciones para los donadores de sangre y es un tema de los que están olvidados durante la pandemia”, precisó.

Dio a conocer conocer que en el hospital general del ISSSTE y en el IMSS Vicente Guerrero, tampoco están recibiendo a personas para donar debido a que no tienen la alimentación adecuada en estos momentos.

El químico biólogo, Gómez Rodríguez dijo que la necesidad de transfusión de sangre no para y los enfermos no porque haya habido un huracán dejan de enfermarse.

" aunque la unidad no esté funcional de todos modos necesitamos sangre y de quién nos vamos obtener? De otros donantes voluntarios que quieren sumarse a esa labor altruista".

“ aunque la unidad no esté funcional de todos modos necesitamos sangre y de quién nos vamos obtener? De otros donantes voluntarios que quieren sumarse a esa labor altruista”.

Dio a conocer que en esta campaña que realizarán en municipios donde no hubo tragedia, participará el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y enviará un camión para hacer los recorridos y acudan a donar sangre.

La campaña altruista iniciará en el municipio de Chilapa,“necesitamos sangre de los lugares donde no están en contingencia”.

El director del Centro Estatal de Medicina Transfusional, Enedino Gómez comentó que el lunes se dejó en el instituto 40 unidades y ya sólo quedan 17.

Donar sangre salva vidas. / Foto: Cortesía | @IMSS

Comentó que por la falta de luz se echó a perder 280 unidades de sangre que tenían almacenados así como los concentrados de eritrocitos y los plasma, “nada se pudo salvar”.

Comentó que se está trayendo sangre Acapulco del banco regional que está en Chilpancingo y hoy llega sangre de la Cruz Roja Ciudad de México, quien enviará 100 unidades de sangre diferentes grupos.

Dijo que actualmente el Centro Estatal de Transfusión tiene luz intermitente y no hay condiciones para resguardarla y actualmente están trabajando en el hospital naval de Acapulco.

“En el hospital Naval de Acapulco nos prestaron un espacio para resguardar la sangre y ahí están acudiendo a los hospitales y clínicas por la sangre que necesitan”

Dijo que no hay escasez de sangre porque ya se está cubriendo pero sí hacen falta donadores por que no se puede captar debido a la mala alimentación que tienen actualmente.