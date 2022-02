Piden operativo permanente en casetas de la Autopista

El sector hotelero y empresarial en Acapulco exigió que los operativos de la guardia nacional y Policía Estatal sean permanentes para evitar que organizaciones o grupos de estudiantes normalistas tomen la caseta y la vía de cuota de la Autopista del Sol.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Alejandro Domínguez dijo que la guardia nacional no debe de bajar la guardia y que adopten estas medidas para que la gente que viaje al puerto de Acapulco lo haga con confianza.

“Ese es el temor de cruzar la Autopista del Sol y no se sabe con quien se van a enfrentar en cada una de las casetas, además al no pagar la cuota de manera correcta y no recibir su ticket están también perdiendo su seguro de viaje y debe de ser permanente los operativos”, precisó.

Dijo que no siempre son las personas que exigen justicia por la desaparición de los 43 estudiantes los que toman la caseta sino que ya cualquiera la toma con la intención de extorsión.

El líder de los hoteleros en Acapulco, Alejandro Domínguez, dijo que la gente puede manifestarse pero no de esa forma porque se está atentando contra el destino.

“Hay que recordar que Acapulco vive del turismo y si nosotros estamos cerrando una de las principales vías de comunicación de manera terrestre, obviamente estamos cerrando la puerta al turismo de Acapulco”, precisó.

A su vez, el vicepresidente de Concanaco -Servytur México, Javier Saldivar Rodríguez agradeció a las autoridades federales y estatales por no dejar que se tome la caseta de la Autopista del Sol a la altura de Palo blanco en Chilpancingo.

Elementos antimotines se colocaron a un costado de la caseta. / Foto: Federico Sariñana | El Sol de Acapulco

Recordó que desde hace mucho tiempo se ha estado pidiendo el libre tránsito para que se pueda circular como lo marca la constitución.

Añadió que los empresarios siempre apoyarán a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero nunca permitirán que se siga abusando al tomar las casetas de la Autopista del Sol y lo agarren de una forma de vivir.

Dijo que ese tipo de acciones lo único que trae es inseguridad para un estado que requiere seguridad para la inversión y garantías para el libre tránsito.

Reiteró su apoyo a las autoridades que impidieron que se bloqueara el pasado viernes la Autopista del Sol y agregó el líder empresarial que se está trabajando en la Concanaco para que los estados de Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca no sigan teniendo ese gran problema que es el tránsito libre.

Insistir que no se apoyará aquellas organizaciones que siempre lesionan a terceros y dijo que Concanaco -Servytur a nivel nacional pidió que ya no se permitiera seguir con ese tipo de acciones que vienen a traer una incertidumbre a vacacionistas, inversionistas ya toda la gente que vive en Acapulco.