Piden empresarios clausurar mítines políticos por no cumplir protocolos sanitarios

Al señalar que los operativos sanitarios contra bares y restaurantes cada día son más estrictos, Álvaro Soriano Ríos, presidente de la Unión de Bares, Restaurantes, Centros Nocturnos y Discotecas de la zona Conurbada de Acapulco (UBA), pidió a las autoridades sanitarias clausurar los mítines políticos porque no cumple con ningún control de salud para evitar contagios de Covid-19.

“Es un reclamo de todos los empresarios que también se apliquen las sanciones para aquellos eventos políticos que no cumplan con las medidas sanitarias y eso lo podemos constatar en los medios y redes sociales que vemos las aglomeraciones de personas y las autoridades no hacen no dicen nada”.

Calificó de injusto y desproporcionado el aplicar las medidas sanitarias sólo a empresarios y no a los políticos que no respetan los protocolos de salud.

“Debe de ser parejo la aplicación de la ley para todos y para todos los eventos por que al final de cuentas es una conglomeración de personas donde también se debe de acatar todas las disposiciones sanitarias que están imponiendo las autoridades estatales”, señaló.

Local Aseguran 15 motos que llegaron al puerto para el Acamoto 2021

El dirigente empresarial dijo que también en los mítines deben de cumplirse con tener solo el 60 por ciento de aforo, espacios abiertos y en el lugar donde se llevará a cabo el evento se tiene que otorgar gel antibacterial, cubrebocas y sanitizar de manera masiva a todos.

Señaló que así como se les exige a los establecimientos cumplir con todas las medidas sanitarias y si no se lleva a cabo, las autoridades a través de los operativos los multan constantemente, también que se sancione a los partidos políticos.

“Se debe de sancionar y clausurar esos eventos y todos los empresarios reclamamos que también se apliquen las sanciones para aquellos eventos que con cumplan las medidas sanitarias", precisó.