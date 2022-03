Piden a autoridades vigilancia en gimnasios

Los propietarios de Gimnasios en Acapulco pidieron a las autoridades gubernamentales que los volteen a ver y también se les brinde seguridad, pues ante la grave situación financiera que viven por la pandemia, difícilmente pueden contar con seguridad privada que tiene un coste de más de 12 mil pesos mensuales.

El vocero de los propietarios de Gimnasios, Pedro Jiménez recordó que no es la primera vez que se registra un homicidio adentro o a fuera de un gimnasio, pues uno se registró en el 2019 en avenida constituyente y otro negocio más ubicado en la calle Cristobal Colón.

Dijo que los propietarios de gimnasios están “al filo de la navaja” al no contar con la seguridad por parte de corporaciones policiacas, “que las autoridades entiendan que no tienen que apoyar también porque si no se hunden todo el barco y pues a todos nos pega”.

El empresario Pedro Jiménez, señaló que entre los mismos propietarios de gimnasios tendrán que realizar acciones para apoyarse en materia de seguridad porque el gobierno ha sido indiferente.

Señaló que quisieran tener la solvencia económica para que dieran más tranquilidad a sus clientes que van a sus gimnasios, pero lamentablemente son vulnerables económicamente y están sobreviviendo.

“Cómo quisiéramos tener la solvencia económica para que diéramos más tranquilidad a nuestros usuarios. Apenas están componiéndose las cosas, que por lo menos ya son sustentables negocios pero a eso a que tengamos la solvencia para contratar una seguridad privada que te cuesta alrededor de 12 mil pesos mensuales está fuera de nuestro alcance”.

Pidió que las autoras de seguridad pública se pongan hacer su trabajo que es proteger a la ciudadanía porque es algo que no han hecho.

“Esa exigencia está permanente y pues veremos si hay forma de qué apoyen a nuestro gremio en materia de seguridad”, precisó.