Papelerías registran caída de ventas hasta en un 60 por ciento

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Raúl Iracheta dijo que las papelerías y establecimientos de venta de uniformes escolares han registrado bajas ventas de un 60 por ciento.

A pesar de las promociones de descuento que han aplicado algunas papelerías, las ventas son muy bajas y este sector durante este regreso a clases no se han visto beneficiadas.

Pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno que regrese a ver a este sector empresarial porque también ellos son afectados durante la pandemia.

“Es un impacto tremendo para la economía de esas gentes, los micro y medianos negocios de papelería, quienes tienen año y medio parados”.

Asimismo, solicitó al gobierno federal que apoye a este sector empresarial que se han visto afectado con la caída de sus ventas, en prórrogas y descuentos para pagar luz e impuestos.

A su vez, la señora Luz Elena propietaria de una papelería, dijo que a pesar de los descuentos y promociones que han aplicado para atraer las ventas pues lamentablemente no ha tenido resultados.

“Las ventas con este regreso a clases están muy bajas, esperábamos vender un poco porque algunas escuelas podrán recibir a los estudiantes en sus salones pero vemos que no”.

El señor Manuel, propietario de una pequeña papelería, señaló que al iniciar las clases este lunes ha vendido más copias que libretas y una que otra pluma y colores de cajas de 12 piezas.

“Entiendo que la situación está crítica, no sólo para nosotros los empresarios sino para todos y más para los padres que tienen hasta dos hijos, pero he visto que en las escuelas públicas aún no les dan la lista de material escolar”, señaló.