Papelerías en Acapulco, entre las más afectadas por emergencia sanitaria de Covid-19

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Acapulco, Raúl Iracheta Montoya, lamentó que el sector de papelerías en el municipio se está viendo gravemente afectado con la pandemia por el Covid-19 y el regreso a clases de manera virtual, debido a que ningún ciudadano está comprando útiles escolares.

Con el regreso a clases en línea el próximo 24 de agosto del presente año, las largas listas de útiles no están siendo encargadas por los docentes de distintos niveles educativos a los padres de familia, debido a que la nueva modalidad para recibir clases implica nuevas tecnologías como el Internet y la televisión. Estado Registra Guerrero 13 mil 222 casos de Covid-19

De acuerdo a Iracheta Montoya, las pérdidas para el sector son millonarias, mismas que podrían afectar a los micro negocios que esperan estas fechas para generar ingresos económicos considerable, pero esta vez la situación no volvió a ser igual y se encuentran a la espectativa de que las cifras por el Covid-19 bajen para un regreso a clases presencial.

"Aquí ya pierden los que venden uniformes, los que venden zapatos, las propias papelerías porque no hay clases presenciales, además de que la gente no tiene liquidez para surtirse se útiles escolares, esto final de cuentas es derrama que no se percibe, dinero que no circula para los empresarios, sobre todo los pequeños ", dijo.

El presidente de la Canaco en Acapulco, aseguró que muchas de estas empresas no siquiera lograron acceder a los estímulos como créditos que ofreció el gobierno federal y estatal, debido a que fueron casi nulos y se encuentran en situaciones económicas muy críticas sobre todo para mantener las nóminas.

Agregó que a nivel nacional se estima que más de ocho mil papelerías ya cerraron sus puertas debido a que no soportaron la falta de ingresos económicos durante los últimos cinco meses, situación que será difícil de superar en los próximos meses.