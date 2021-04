Ofrece Abelina López “cero moches” en arranque de campaña

Acompañada por el depuesto candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, la candidata a la alcaldía de Acapulco por Morena, Abelina López Rodríguez arrancó su campaña en busca de la presencia municipal y ofreció “cero moches” en la administración pública.

Durante el evento realizado en Píe de la Cuesta, de la zona Poniente de la ciudad, la aspirante reconoció que en caso de ganar la elección del seis de junio, le tocará recibir una administración complicada.

López Rodríguez, adelantó que en la próxima administración municipal habrá cero nepotismo, cero corrupción y cero a todo aquello que vaya en contra de la cuarta transformación.

Ante cientos de simpatizantes de su proyecto, dedicó su campaña a su padre y hermana quienes se le adelantaron en el camino, y dijo que conoce los problemas que aquejan a Acapulco y sabe cómo solucionarlos.

Reconoció que en el puerto hay escasez de agua potable, seguridad pública, deficiencia del sistema de salud y problemas de drenaje, pero pidió la fortaleza de los acapulqueños para atender estos problemas.

Ofreció hacer de Acapulco un municipio democrático y derecho, con bienestar social y económicamente incluyente, porque esos serán los ejes que marquen la política municipal.

Aseguró que es momento de dar una sacudida a todo lo que genere corrupción y dijo que buscará concretar un gobierno transparente, que atienda las necesidades de la gente y que camine con el pueblo. “Seré la presidenta de la calle”, dijo.

Ratificó que su gobierno será austero y que se regirá bajo los principios de la Cuarta Transformación en torno a no mentir, no robar y no traicionar, además afirmó que continuará con el combate a la corrupción. “Cero moches, cero moches, cero moches”, dijo.

En su mensaje, Abelina López dijo que quiere dejar huella en su historia al trabajar sin descanso por este municipio y por ello dijo que buscará reducir los índices de seguridad y pobreza y mejorar la oferta turística.

Llamó a buscar el desarrollo de la zona poniente porque tiene recursos naturales y reconoció que tiene un gran reto por delante al admitir que levantar a Acapulco es una gran responsabilidad entre gobierno y sociedad.

Finalmente, ofreció su honestidad y transparencia para sacar adelante a Acapulco al emplear a fondo los principios de la Cuarta transformación al alinear las políticas públicas municipales con las federales para dar solución a las problemáticas que aquejan a esta ciudad.