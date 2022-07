No mandé marinos a resguardar al senador José Narro: Abelina

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, respondió de manera breve al tema de los dos marinos que desde hace cuatro meses se encuentran presuntamente desaparecidos, y que a nivel nacional se le involucró de haberlos puesto a de comisión para resguardar al senador de por Morena, José Narro Céspedes en un evento en la Ciudad de México.

Al ser entrevistada por reporteros luego de haber concluido con el acto de inauguración de la obra de rehabilitación del tramo de la costera vieja que se afectó el pasado sismo del siete de septiembre del 2021, y en la cual se invirtieron poco más de diez millones de pesos, aseguró que ella no mando marinos.

“Es un asunto que está en la legalidad, solamente decir que yo no mandé marinos, yo no firmé nada, yo no sé nada, sólo eso les digo”, precisó la primera autoridad de Acapulco, durante la corta declaración que hizo sobre este tema.





Local Bomberos de Acapulco enfrentan incendios con carencias

Sin embargo, insistió en decir “no quisiera como hablar de más por la investigación, solamente digo que no di nada, que no autorice nada”, concluyó.

De acuerdo a la información que se difundió a nivel nacional, sobre el caso de los dos marinos desaparecidos y que están a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, el oficio de comisión fue expedido el pasado dos de marzo de este año.

Por otro lado, la alcaldesa informó que los reclamos de los bomberos son justos en cuanto a la demanda de mejores condiciones de trabajo y adelantó que su gobierno asignó para este año un presupuesto económico de ocho millones de pesos para comprar pipas y algunas camionetas

Detalló que en varias áreas del municipio se tienen necesidades y que una de las causas por las cuales, no se pudo mejorar las condiciones de trabajo, fueron las deudas millonarias que se tenían en la administración por más de 600 millones de pesos, mismas que no dejaron avanzar mucho, en este año.

Local Mejorarán las condiciones laborales de los bomberos: Abelina

“Pero ahora sí les voy a bailar al son que me quieran tocar”, porque ya tenemos el documento de cumplimiento positivo que se piden para poder ingresar el municipio a recursos de proyectos federales, adelantó que el año que viene con el presupuesto se podrá hacer frente a casi todos los temas de la ciudad.

Dijo estar segura el saneamiento que se tiene de las finanzas en el municipio en estos momentos se verán reflejados en todos los programas como el saneamiento de la ciudad y la rehabilitación de los colectores pluviales donde se iniciará en unos días con una inversión de 300 millones de pesos de los 600 que se tienen ya asegurados gracias a las gestiones realizadas en la Federación y el Estado para este año.