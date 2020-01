No hay en Acapulco amenaza del Coronavirus: Salud

El director de salud en el municipio, Agustín Flores Jiménez, afirmó que en Acapulco no existe amenaza de Coronavirus, y agregó que se tiene un sistema de prevención muy bien definido con la secretaría de salud en Guerrero.

En entrevista vía telefónica, el funcionario municipal, indicó que, en Acapulco y Guerrero, no se ha registrado ningún caso de este virus, “pero no estamos cruzados de manos, ya tenemos la instrucción de la presidenta Adela Román Ocampo, que estemos atentos con los protocolos de prevención en sitios como el aeropuerto, además de reforzar las acciones del uso del gel antibacterial”. Estado En Guerrero no se aplican protocolos de revisión sanitaria por posibles casos de Coronavirus

En su declaración, el titular de salud en el municipio, indicó que el esquema establecido en materia de prevención, esta bajo la coordinación de la secretaria de salud en el estado, sin embargo, el ayuntamiento esta atento a las acciones que se determinen como el uso de cubre bocas en el aeropuerto, y otros lugares donde se registra el ingreso de turistas.

“En Guerrero, no hay amenaza de que haya entrado el virus de Coronavirus, como en China donde ya se registran más de 14 casos, en Acapulco no hay, pero estamos atentos y no estamos cruzados de brazos”, expresó el director de salud Agustín Flores Jiménez.

Manifestó que se tiene la instrucción de poder instalar un sistema preventivo en el aeropuerto de la ciudad, con el que personal del sector salud tanto del estado como del municipio, puedan tomar la temperatura de personas que tengan algún síntoma como gripa.