Necesario destituir a funcionarios que no den resultados: MC

El regidor por el partido de Movimiento Ciudadano, Genaro Vázquez Flores, aseguró que a seis meses del actual gobierno, la administración requiere de la destitución de funcionarios que no han dado buenos resultados.

Indicó que es momento que la alcaldesa Abelina López Rodríguez tome medidas para destituir a funcionarios como de Saneamiento Básico y de Servicios Públicos debido a que no han podido contener el problema de la proliferación de puntos negros.

El edil manifestó que la alcaldesa Abelina López Rodríguez debe de proceder a la destitución de funcionarios como el de Saneamiento Básico y de Servicios Públicos, debido a que son los menos productivos en estos seis meses de gobierno.

"Creo que si hay responsabilidad de parte de los funcionarios, ya son seis meses de gobierno, y ya no podemos seguir experimentando sobre todo en la recolección de basura y en los Servicios Públicos que es donde se tienen más problemas", expresó.

Vázquez Flores, recalcó que la alcaldesa debe tomar acciones y decisiones en dependencias de Servicios Públicos y Saneamiento Básico.

Dijo que no se puede estar responsabilizando a los ciudadanos de no tener cultura para mantener limpia la ciudad, cuando la irresponsabilidad es de los funcionarios que no han mostrado interés en dar un buen resultado en sus actividades laborales para las que fueron designados.