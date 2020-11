Necesarias medidas más drásticas para reducir contagios de Covid-19: regidor

El desorden social y el desprecio a cumplir las medidas sanitarias, están acelerando los contagios de Covid-19 y si no se toman medidas más drásticas, el retorno al semáforo rojo es irreversible, por lo que se debe analizar sancionar a quien no use el cubrebocas.

En estos términos se expresó el regidor del Partido del Trabajo (PT), Roberto Ortega González, quien reveló que este tema ya se discutió ante el pleno del cabildo porteño y se alertó que era necesario cuidar la vida de la población, ante la alta letalidad del patógeno. Estado Analizan suspender actividades nocturnas en Acapulco para reducir contagios de Covid-19

En ese momento se presentó la propuesta de aplicar medidas más drásticas para evitar contagios de la pandemia, como el sancionar al ciudadano que no use el cubrebocas, pero hubo una fracción de ediles que argumentó que esto violaba los derechos humanos y se desechó.

El edil del PT, Ortega González, dijo que ahora la cifra de contagios de coronaviris se disparó y hay preocupación, incluso, de la presidenta municipal Adela Roman Ocampo, quien ya planteó que podrían volverse a cerrar las playas, debido a que hay serio riesgo de regresar al color rojo.

Admitió que es cierto, en estos momentos de crisis económica por la pandemia, lo único que quiere la ciudadanía es que se les afecte su bolsillo, pero es más importante cuidar su salud y lo más principal, su vida.

Por lo que considero volver a poner sobre la mesa la propuesta de sancionar a quien no aporte el protector facial y también que los negocios acaten las medidas sanitarias, porque es evidente que se ha relajado el cumplir con el uso del cubrebocas, el gel antibacterial y guardar la sana distancia.