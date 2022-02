Mercado Central, una gran "bomba de tiempo"

Los acontecimientos de violencia como la quema de los locales comerciales y las constantes protestas realizadas por los propios comerciantes, provocan miedo y temor entre ciudadanos que acuden diariamente al Mercado Central.

"Hay temor y miedo de venir a comprar nuestros productos al mercado, ya pensamos para venir y sobre todo traer a nuestros hijos como lo hacíamos antes cuando todo estaba tranquilo, hoy venimos con el miedo, ahora el Mercado Central es un lugar de violencia, en el que las autoridades deben de hacer algo para terminar con esto", dijo la ama de casa Patricia Andrade Pérez.

El Mercado Central debe de ser blindado en su totalidad para garantizar la seguridad de las personas. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Manifestó que hoy en día, la gente que viene al mercado ya no tarda lo mismo que en otras ocasiones, llega directo al lugar donde comprara lo que necesita y se retira por el miedo que representa luego de los actos de violencia que se han dado a conocer por por los medios de comunicación.

Señaló que ahora sí el Mercado Central es una gran "bomba de tiempo", porque un día los vendedores salen a marchar y a bloquear calles cosa que no ocurría y al otro día, se queman muchos puestos, "esto no es normal porque se demuestra que no hay autoridad".

La noche del pasado viernes, sobre la calle Durango se quemaron más de 80 locales comerciales, esto un día después de que comerciantes realizaran un bloqueo en la costera Miguel Alemán para demandar la salida de militares y de la Guardia Nacional de los límites del centro de abasto popular.

En este mismo sentido, Petra Domínguez Díaz, vecina de la colonia Progreso, indicó que el Mercado Central debe de ser blindado en su totalidad para garantizar la seguridad de las miles de personas que diariamente acuden a este lugar a realizar sus compras.

Refirió que sí representa un riesgo acudir al mercado cuando en éste se registran incendios de puestos y manifestaciones de los propios comerciantes que piden la salida del Ejército cuando ellos representan la seguridad.