Matrimonio igualitario trajo certeza jurídica a comunidad LGBT

Integrantes de la comunidad LGBT coincidieron que uno de los puntos más importantes que lograron con la aprobación del matrimonio igualitario es que finalmente alcanzaron los derechos que cualquier pareja adquiere al contraer nupcias e incluso tramitar un crédito ante el Infonavit o ISSSTE para adquirir una vivienda.

El matrimonio igualitario fue aprobado en el Congreso del estado el pasado 25 de octubre de 2022, con 38 votos de diputados a favor, 6 en contra y 2 legisladores locales se abstuvieron.

La presidenta Frudiversas A. C. Alejandra Gasca Luna, resaltó que los beneficios de una pareja convencional son los mismos derechos que va a tener una pareja homoparental, como es la adopción.

“Los que cumplan los requisitos como pareja y estén aptos para poder adoptar a un niño o niña, podrán hacerlo basado a derecho y conforme a la ley y los marcan los estatutos para poder adoptar a un infante”, dijo.

No obstante, aún el matrimonio igualitario en Guerrero no es una realidad ya que a más de 3 meses de su aprobación aún no se pueden contraer nupcias entre personas del mismo sexo, debido a que no se ha hecho la publicación en el Diario Oficial del Estado, y por ello no se han emitido los lineamientos correspondientes para que poder realizar las uniones.

Por lo anterior, Gasca Luna dijo que se sigue con la deuda histórica que tienen con la comunidad LGBT, “las autoridades y los gobiernos, nos están negando aún el derecho que tenemos por ley como ciudadanos, como seres humanos, porque nosotros pagamos impuestos como cualquier otra persona y tenemos los mismos derechos, como tenemos obligaciones tenemos el derecho y hay que hacerlos cumplir”, concluyó.

Otro de los beneficios es que podrán ser heredados en caso de que la pareja fallezca, así como recibir los seguros de vida al cien por ciento y en caso de que la pareja enferme y esté hospitalizado la pareja LGBT ya puede cuidar de él, ella o elle.

“Antes solo dejaban a familiares quedarse y en este caso con el acta de matrimonio como esposos podemos estar al pendiente de la salud de nuestra pareja”, dijo Alberto Rodríguez.

Finalmente, Alberto, mencionó que otro de los puntos positivos es que, si se da una separación en las parejas “divorcio”, lo que ambos construyeron o ahorraron lo podrán dividir en partes iguales.

En Guerrero, el próximo 14 de febrero, habrá bodas colectivas donde matrimonios de personas convencionales contraerán nupcias, sin embargo, no habrá, en el caso del Registro Civil del Estado, matrimonios de personas del mismo sexo.