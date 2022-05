Más de 40 mil sindicalizados de la CTM deben recibir sus utilidades

El Secretario General de la Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero (CTM), Rodolfo Escobar Ávila estimó que no hay pretexto para que antes del 30 de Mayo más de 40 mil trabajadores que laboran en la industria turística en el Estado reciban sus utilidades.

Recordó que Guerrero a pesar de la pandemia ha tenido una recuperación económica al reportarse durante los fines de semana y periodos vacacionales buena afluencia de turistas y un repunte en la ocupación hotelera.

Dijo que la CTM envió un comunicado a las empresas afiliadas al sindicato para que estén reportando las ganancias, luego de tener buenas ocupaciones hoteleras y afluencia.

“Ya estamos solicitando las carátulas, hay empresas que ya nos presentaron las carátulas con sus utilidades para los trabajadores. Tenemos nada más dos empresas, hasta ahorita y ya no tardan las demás reportarnos sus utilidades”, precisó.

Señaló que hay confianza de que está vez los trabajadores gocen de las utilidades porque las generaron cuidando la materia prima.

“No debe de haber pretexto de pagar las utilidades porque gracias a Dios siempre tuvimos buenas ocupaciones hoteleras, Acapulco es un destino turístico muy importante y tuvimos buena afluencia turística”, abundó.

En Acapulco al menos 20 mil trabajadores adheridos a diversas organizaciones sindicales recibirán su reparto de utilidades.

Mientras que en el Estado son 40 mil obreros que están agremiados a 200 organizaciones sindicales que también recibirán sus utilidades.

Informó que el último día para que las empresas entreguen el reparto de utilidades será el 30 de mayo.

“Empresas que no paguen las utilidades la vamos a demandar ante el SAT porque no hay pretexto para no pagar las utilidades a los trabajadores porque la temporada vacacional así como puentes vacacionales han sido exitosos”, refirió.

Por otra parte el dirigente sindical de la CTM en el Estado, Rodolfo Escobar dijo que no tiene un reporte de trabajadores que sean asaltados al salir de sus áreas de labores.

Comentó que se les ha aconsejado que no caminen solos y que siempre cuando salgan de trabajar lo hagan en grupos para que se cuiden unos a otros.