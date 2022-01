Más de 33 mil maestros recibieron vacuna de refuerzo: SEG

Más de 33 mil de 77 mil 800 docentes se han aplicado el reforzamiento de la vacuna del Covid-19, confirmó el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, quien aseguró que este miércoles van más del 50 por ciento que han acudido a los módulos de inoculación instalados en todo el estado de Guerrero.

Entrevistado al término de la sesión ordinaria de la Asociación Civil Acapulco, Grupo Aca, el funcionario estatal explicó que aún faltan dos días más para la aplicación de la vacuna por lo que confía en que en el último día acudan todos los docentes que se registraron, “vamos bastante bien en todas las regiones”.

En cuanto al regreso a clases detalló que hay una nueva ola de Covid-19, la cual “genera en la gente precaución y temor”, por ello anunció que el regreso a clases será progresivo “en función de las condiciones de salud donde haya riesgos de contagios tiene que haber clases virtuales, donde haya poco riesgo clases híbridas y donde no haya riesgo clases presenciales”.

Por otra parte, Rodríguez Saldaña, sin precisar un número, señaló que ha ordenado la cancelación de algunas plazas que fueron emitidas de manera ilícita, “yo mismo he firmado a la contraloría para que investigue y he ordenado la cancelación de plazas que fueron emitidas en forma irregular, no vamos a permitir la corrupción, además hay actos de presunta corrupción por mal manejo de recursos y hay varias denuncias”.

Finalmente, dijo que Guerrero está en los últimos 3 lugares en cuanto a la enseñanza del aprendizaje en las materias de matemáticas, español y lectura dijo que la meta es llegar a la media nacional y para ello se impulsará la lectura con niños a través de concentraciones en equipos y de capacitación a los docentes.