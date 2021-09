Marchan y bloquean trabajadores del sector salud en Acapulco

Trabajadores de la Secretaría de Salud afiliados a la sección 36 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Sector Salud (SNTSS), realizaron una marcha y un bloqueo por más de tres horas sobre la avenida costera Miguel Alemán, para demandar el pago del Fondo de ahorros capitalizable a seis mil trabajadores formalizados de esta dependencia y las prestaciones del ISSTE.

De manera simultanea los trabajadores de la salud, también marcharon en todo el estado de Guerrero; en Tierra Caliente, las zonas Norte y Centro, La Montaña, Costa Grande y Costa Chica.

En Acapulco los trabajadores del Hospital General del Quemado, Hospital Donato G. Alarcón, Renacimiento, Jurisdicción sanitaria 07, CAPS, Centro de medicina Transfusional y Laboratorio Estatal, se dieron cita en la Costera Miguel Alemán a la altura de la Diana donde marcharon en dirección al Asta bandera, donde bloquearon por más de 3 horas las vías de comunicación.

Los trabajadores vestidos con sus blancos uniformes, portaban pancartas donde exigían el gobierno estatal y federal el pago de sus prestaciones y justicia laboral.

Gritando consignas “de norte a sur, de este a oeste ganaremos la batalla, cueste lo que cueste, no somos uno si somos 10 AMLO cuéntanos bien”.

El secretario general de la sección 01 de la jurisdicción sanitaria 07 Oguer Aldrete Ramírez, llamó al gobernador Héctor Astudillo, para que sea intermediario “no como parte del problema sino que nos apoye”.

Pidió que en Guerrero al igual que en Tabasco se condonen esos pagos, lamentó que algunos compañeros que fueron afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre no han podido reparar sus viviendas por no contar con el seguro para daños .

Cabe señalar que el monto de recursos que se requiere para atender esta prestación es de poco más de 96 millones de pesos que se obtiene en una inversión tripartita. De los cuales son 17 mil 500 pesos para seis mil trabajadores del grupo que se conocen como formalizados de tres etapas, pues los que se encuentran en los grupos de homologados y regularizados ya han recibido el beneficio.

Por su parte la secretaria general del hospital del Quemado Mayanin Zúñiga Leyva puntualizó que hacía años que no se inconformaban por tanto atropello por parte del actual gobierno federal, nos tienen en total abandono y eso no es justo porque damos la vida en los hospitales por los enfermos. No vamos a parar, vamos con otras acciones hasta lograr nuestros pagos, finalizó.

Por su parte la secretaria general del Hospital Donato G. Alarcón de Cd. Renacimiento Raquel Estrada Villaseñor señaló que la secretaria de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Beatriz Vélez Núñez, acompañada del líder Nacional Antonio García Ayala se encontraban en una reunión con el secretario de salud federal y con el titular del INSABI, de no lograr una respuesta favorable estarán tomando medidas más drásticas en todo el Estado de Guerrero.

Al concluir la marcha en el Asta bandera, entonaron el himno nacional mexicano, como muestra de respeto y unión.