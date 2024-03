Marchan en Acapulco por Día Internacional de la Mujer

Mujeres de diversos colectivos feministas y asociaciones civiles marcharon por la zona turística para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y señalaron que durante el huracán Otis se incrementó la vulnerabilidad de este sector.

En la marcha que partió desde el Asta Bandera hasta el zócalo de Acapulco, se unieron familias de víctimas de desaparición y feminicidio, familias de víctimas del huracán Otis, mujeres con discapacidad, infancias y madres así como colectivos de feministas.

Con consignas y pancartas, las mujeres exigieron a las autoridades gubernamentales el respeto a los derechos humanos y aplicar la equidad de género así como sancionar a los culpables de feminicidio.

Al llegar al zócalo, los diversos colectivos feministas hicieron un pronunciamiento y señalaron que durante la catástrofes la incidencia de violencia de género aumenta de una forma exponencial, al grado de ser víctima de violencia.

Asimismo, dieron a conocer que en otras regiones de acuerdo Amnistía Internacional, durante el paso de huracanes fueron víctimas de abuso sexual el 93.2 por ciento de mujeres y niñas.

“Así también aumentó exponencialmente el abuso verbal y físico, incluso hasta dos meses después del siniestro, finalmente murieron más mujeres que hombres, por estar sometidas a la violencia y no recibir atención médica adecuada”, se dio a conocer durante el pronunciamiento que hicieron las mujeres al concluir la marcha en el zócalo de Acapulco.

Asimismo, manifestaron que durante el huracán Otis muchas mujeres fueron coaccionadas y amenazadas al realizar actos que vulneran su integridad y dignidad todo por la búsqueda de agua, comida, enseres o atención médica .

“El año pasado Otis nos arrebató hermanas, amigas, nietas, madres e hijas, pero no es un hecho aislado. Las autoridades son omisas al no incluir la perspectiva de género en la gestión integral de riesgo porque no lo conocen, no la practican y tampoco tienen interés de hacerlo”.

Mensajes como “las niñas marchando, también están luchando”, “Nos falta Gloria”, “ Alto, no más violencia”, “ En memoria de las que ya no están”, “ Calladita no me veo más bonita”, “Si no regreso, búscame, jamás abandonaría a mi familia”, “Quiero volver a casa, mis gatos, me esperan”, fueron unas de las cientos de leyendas que las mujeres portaban en las pancartas durante la marcha por el día internacional de la mujer.

Mujeres adultas, jóvenes, adolescentes y niñas alzaron la voz en Acapulco. /Foto: Adriana Covarrubias / El Sol de Acapulco.

Durante el pronunciamiento dieron a conocer que ante los ojos de los hombres las feministas siguen siendo consideradas como "las locas que no tienen nada que hacer" pero también son las enfermeras, psicólogas, abogadas, las fotógrafas y son esas mujeres que dan servicio servicio gratuito cuando lo necesitan.