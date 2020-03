Mañana inicia la Convención Nacional Bancaria número 83 en Acapulco

Mañana será inaugurada la educación número 83 de la convención Nacional Bancaria:Prosperidad para todos en la era Digital, teniendo como sede la zona Diamante de Acapulco y la cual contará con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El evento organizado por la Asociación de Bancos de México, hace historia en Acapulco desde hace 17 años de manera ininterrumpida, en la cual se ofrecen conferencias de especialistas en materia económica, líderes políticos y de la industria financiera en mesas de discusión donde se exponen distintos temas que le atañen al sector.

Para su edición 2020, se espera que la Convención cuente con la participación de Manuel Gutiérrez Novelo, Inventor, Ing. en Electrónica, Empresario, Futurólogo, Arquitecto de AILEENN; Dan Cobley, Managing Partner, Fintech, Blenheim Chalcot. Former Managing Director, Google UK and Ireland; así como Hon. Michael Chertoff, Ex Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Algunos líderes de opinión se han presentado en el evento a lo largo de los años, tales como los ex presidentes, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y el actual mandatario en el país, Andrés Manuel López Obrador, quien en esta ocasión clausurará el evento.

Cabe mencionar que autoridades de los tres niveles de gobierno han determinado un operativo de seguridad especial para los días 12 y 13 de marzo, fecha en la que se llevará a cabo la convención que es de las más grandes e importantes que tiene el país, así mismo, se implementará un dispositivo para la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Costa Chica, donde se presentarán varios programas sociales.