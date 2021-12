Llegan miles a Acapulco para recibir el Año Nuevo

Miles de turistas que llegan para celebrar la gala pirotécnica de año nuevo, la mayoría provenientes de la Ciudad de México, disfrutan del sol, arena y mar, totalmente indiferentes que este balneario del Pacífico tiene las tres playas más contaminadas del país, según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Tal es el caso de la familia Téllez, quienes a pesar del cansancio por las largas horas de viaje desde la Ciudad de México al puerto de Acapulco, su 49 integrantes llegaron directamente a la playa a disfrutar del sol y las frescas aguas del mar, ajenos a las denuncias de los ambientalistas por los derrames de aguas negras que se hacen a la bahía.

El jerarca de la familia, orgulloso comentar que tuvieron que ahorrar desde el mes de enero y reservar el hotel con tres meses de anticipación, para disfrutar de la gala pirotécnica de año nuevo.

Rodeado de sus hijos, nueras y nietos, el jerarca de la familia luce contento y asegura que Acapulco es único, con sus playas limpias y el buen trato de su gente, "siempre que venimos disfrutamos mucho el mar y lo bonito de sus calles" .

-¿Cómo les fue en el viaje?

Nos levantamos temprano, desde anoche (martes) preparamos todo el equipaje, les dije que quien no estaba listo se quedaba y, no, no faltó nadie. ¿O falto alguno? ... No, estamos completos.

-¿Se vino por la Autopista del Sol?

Si, está súper bien, aunque nos venimos despacio, en caravana, porque son varios vehículos.

Una parte de la familia Téllez de inmediato se introdujeron a la playa El Morro, una de las áreas que afirman los ambientalistas recibe importantes descargas de aguas negras.

Otros que también llegan para festejar el año nuevo, disfrutan de las especialidades elaboradas con los productos del mar, en las costosos toldos y sombrillas, así como soportando el asedio de cientos de vendedores ambulantes que en esta temporada decembrina, inundan la franja de arena.

Cabe señalar que la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, no cambia su discurso y nuevamente reiteró a los medios de comunicación que, no hay derrames de aguas residuales a la bahía, a pesar que a diario se documentan como llega el agua sucia al espejo de agua.

El Ambientalista Bernardo Ortega González, ha sido un fuerte crítico en contra de los tres órdenes de gobierno, al calificar de criminal que no se alerte a los miles de bañistas que se meten a refrescarse en las playas contaminadas.

Hasta este miércoles, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mantiene la emergencia sanitaria en tres playas del puerto, por ser las más contaminadas de México.

Estás son: playa Suave, Hornos y Tlacopanocha, en donde no existen señalamientos para advertir a los turistas y residentes que no son aptas para el uso recreativo de las personas.

En estas condiciones, millas de capitalinos, ajenos a los riesgos a su salud por la contaminación de las playas, se introducen a refrescarse en el agua infectada de altos niveles de Enteroccocus Feacalis.