Llaman a la unidad entre militantes de Morena

Tras afirmar que no observan riesgo de fractura en Morena al concluir la elección del nuevo líder nacional, el dirigente del Movimiento Progresista de Guerrero Edilberto Arizmendi Amores, hizo un llamado a la unidad a los simpatizantes de los distintos candidatos a presidir el comité ejecutivo nacional.

En conferencia de prensa en Acapulco, donde respaldaron el proyecto del diputado federal Mario Delgado Carrillo, para ser el nuevo líder de Morena en México, exhortó que de cara a este proceso, no haya descalificaciones, sino consensos que unifiquen para retomar el diálogo y paren las diferencias.

“No, no vemos riesgo, por el contrario, vemos más fortaleza porque es normal que el partido con mayor fuerza tenga este tipo de situaciones, por el contrario, esto nos va a ayudar a fortalecernos, a que si queremos que le vaya bien a Guerrero no vamos a descalificar a ninguno y ninguna compañera”, dijo.

Arizmendi Amores exhortó a que sean fuente de reconstrucción y no de destrucción para apoyar al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y dejar de “tirarnos como decimos en la costa”.

Acompañado de miembros del movimiento Progresista de la costa chica de la entidad y sindicatos, Arizmendi Amores, descartó que se pueda presentar alguna ruptura que afecta al partido Morena con miras a las elecciones del 2021.

“Que no se siga con esas diferencias, no se siga con las descalificaciones, no sigamos fomentando esa situación que en nada abona, los adversarios están del otro lado”, comentó.