La necesidad de trabajar y sin transporte obliga a Juan a caminar

La falta de transporte no es impedimento para que Juan pueda llegar a su centro de trabajo, pues es más grande la necesidad de llevar el pan a su familia y obtener ingresos para pagar las deudas que se arrastran.

Él camina largos tramos para tratar de conseguir una unidad que lo lleve a su centro laboral. Salió muy temprano de su vivienda, ubicada en la colonia Jardín, pidió “aventón” para llegar a la Calzada Pie de la Cuesta, y ahí tuvo caminar hasta llegar a la zona turística de Caleta.

Sin embargo, su travesía no iba a terminar ahí, después tendría que lograr trasladarse hasta una conocida plaza ubicada muy cerca de la Unidad Habitacional “El Coloso”.

“Está muy difícil la situación, desgraciadamente uno tiene que salir a trabajar. Es la necesidad de uno, si uno no sale a trabajar no hay sustento para la casa, es triste ver la realidad, pasamos por el Otis, ahora estamos pasando por una situación tan difícil que la verdad a veces el miedo nos invade. Yo siempre que salgo leo el Salmos 91 y me encomiendo a Dios para que no nos pase nada”, relató con rostro de preocupación.

Por otra, parte la gerente de un restaurante ubicado en la avenida Costera Miguel Alemán dijo que ante el anuncio de que hoy no se tendría transporte “la mayoría de los empleados se previnieron, algunos se vinieron caminando otros más pidieron raytes a sus vecinos, ellos previeron su llegada”.

Destacó que ante la falta del servicio no se aplicarían castigos ya que están consientes de que no se tienen la facilidad para poder trasladarse.

Agregó que además tomarán en cuenta la hora de la salida ya que la situación se agrava aún más por la tarde noche ya que el caminar por la obscuridad pone en peligro la integridad de sus trabajadores.