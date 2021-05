La inseguridad no ha disminuido en Acapulco, afirma Ricardo Taja

Al comprometerse a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la icónica colonia Icacos, el candidato del PRI-PRD por la presidencia municipal de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, insistió que, la inseguridad no ha disminuido en el puerto y culpó a la administración de Morena de los hechos violentos que continúan registrándose en colonias populares.

Entrevistado luego de encabezar una caminata por esta colonia, saludar a comerciantes y colonos y recorrer el mercado, el aspirante priista, insistió que, en seis regiones de Guerrero, la violencia ha disminuido con el trabajo del gobierno estatal y federal, pero en Acapulco es evidente un repunte. Local Promete Taja relanzar la zona de Caleta y Caletilla

“En Guerrero bajó la inseguridad, pero no es Acapulco, el presidente Andrés Manuel lo acaba de decir en su mañanera bajó en el estado más no Acapulco, aquí repuntó el 17 por ciento y no lo dice Ricardo Taja, lo dijo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Acapulco está dentro de los tres municipios más peligrosos para vivir”, explicó.

Taja Ramírez, consideró que, Acapulco está bañado en sangre porque es una de las ciudades más violentas para las mujeres, porque hay muchos feminicidios y esto no ha podido disminuir a pesar del apoyo del estado y la federación, el municipio tiene que hacer su parte.

Sobre los diversos problemas que enfrenta la colonia Icacos, dijo que, la población le habló de la falta de agua potable, colapso del drenaje sanitario y la inseguridad que vulnera todos los sectores, por eso les pidió su voto y su confianza para que llegue a la presidencia municipal de Acapulco y las cosas puedan cambiar.

El recorrido concluyó con un mitin en la cancha deportiva de la colonia donde asistieron unas 500 personas, todos vecinos de dicho asentamiento.