La CAPAMA debe reorganizarse: Javier Solorio

Luego del escurrimiento de miles de litros de aguas negras a playa Icacos, que género un procedimiento legal por parte de dependencias federales contra la CAPAMA, el síndico administrativo del cabildo de Acapulco, Javier Solorio Almazán, dijo que la paramunicipal debe de reorganizarse, y terminar con un sistema laboral que no representa una solución a la gran problemática que se sufre en la ciudad.

En conferencia virtual, Solorio Almazán, señaló que en la CAPAMA hay irregularidades que deben de corregirse, desde el consejo de administración que es presidido por la alcaldesa Adela Román Ocampo, el cual hasta este momento no ha dado un resultado efectivo.

"El consejo de administración de la paramunicipal no funciona, ya no debe de seguir el mismo modelo de trabajo que tenían otras administraciones porque no funciona, CAPAMA tiene que reorganizarse para poder hacerle frente a los problemas de falta de agua, de plantas inservibles y de drenajes sanitarios colapsados en su totalidad", expresó el síndico administrativo.

Reconoció que la CAPAMA, necesita dinero para trabajar, pero también requiere de mucho honradez para realizar las labores, y agregó que no es la intención responsabilizar a alguien del problema que hay en la ciudad, pero si de exigir más eficiencia en el consejo de administración donde se toman las decisiones de manera colegiada.

Por último Javier Solorio Almazán, dijo que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, es una de las dependencias del gobierno que requiere de una transformación urgente para evitar que se sigan registrando casos como el ocurrido el pasado jueves en la zona de playa Icacos, que puso a este destino se playa en situación de alerta a nivel mundial.