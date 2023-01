Jubilados y pensionados cierran calle en la Costera

Un reducido grupo de pensionados y jubilados número 3, bloquean la calle Juan Pérez que hace cruce con la costera Miguel Alemán, en la glorieta de La Diana, porque el ISSSPEG no les ha cubierto su mensualidad correspondiente a enero ni el aguinaldo.

En voz de los seis mil 500 jubilados del estado, la presidenta de la Asociación de Jubilados, Elizabeth Rocio Muñoz Romero, dijo que su protesta es porque el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, no les ha cubierto su mensualidad ni el aguinaldo.

La dirigente, quien junto con diez personas más, provistas de unas lonas llegaron a la glorieta de La Diana, para bloquear la costera, justificó que su movilización es producto del malestar por invisibilizarlos y no van a liberar la calle Juan Pérez hasta que los atiendan.

Recordó que este miércoles marcharon con los trabajadores activos y hubo el compromiso de que ese mismo día se iba a dispersar el recurso para cubrir el pago que se les adeuda.

Sin embargo, la dirigente Muñoz Romero, dijo que los volvieron a engañar y parece que no se dan cuenta que hay jubilados que están postrados en sillas de ruedas o están enfermos, que necesitan del pago que debiera ser en los días primeros de cada mes.

Están a 27 de enero y no se les ha pagado su mensualidad./ Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

En ese sentido, reprochó que están a 27 de enero y no se les ha pagado su mensualidad, cuya responsable es la directora del ISSSPEG, Verónica Montoya Garduño, pero ella toma el recurso de lo que le aporta Finanzas, que a su vez toma de las cuotas obrera patronal, que les descuentan a los activos.

Ahora, les dicen que no hay dinero y es la excusa que les dan por no pagarles a todos los jubilados, por lo que piden al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que recapitalice al ISSSPEG y que cambie su situación "no queremos salir a la calle por reclamar algo que por ley les corresponde.