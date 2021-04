ISSSPEG asegura que gobierno no debe nada al Plan Flexible

A pesar de las protestas que miembros de diversas secciones del Suspeg han realizado desde el mes de diciembre para exigir al gobierno que entregue recursos que adeuda al Plan Flexible y modificaciones que se hicieron al sistema de entrega de créditos para que ya no sea el estado quien recupere los créditos, el titular del Issspeg, Juan Manuel Urióstegui Alarcón respondió a una solicitud de información que el gobierno estatal no les debe ni un solo peso.

En el mes de diciembre miembros de varias secciones sindicales del Suspeg se manifestaron para exigir al gobierno estatal que entregue recursos que corresponden al Plan Flexible, estos corresponderían a dinero que el gobierno del estado descuenta a los trabajadores para saldar créditos del PPS, y que no se reportan de manera puntual eso genera que no se puedan otorgar nuevos créditos. Estado Exigirán maestros que se consideren salarios mínimos y no UMA en régimen de pensión

En febrero se presentaron nuevas movilizaciones de trabajadores que demandan capitalizar al Plan Flexible, y en redes sociales se estaba llamando a una gran movilización de la Sección Séptima que es la más numerosa y agrupa a todos los trabajadores del Sector Central del gobierno del estado.

El 24 de marzo el secretario de Finanzas estatal y el secretario general del Suspeg firmaron un acuerdo para que se entregara una importante cantidad de recursos que no se reveló cuánto sería, para solventar adeudos del estado con el Plan.

Pese a eso, en respuesta a una solicitud de información que le pregunta el monto de recursos que el estado adeuda de manera histórica y lo que se acumuló del sexenio de Héctor Astudillo, el titular del Instituto emitió un documento fechado el 23 de marzo y con número DG/174/2021, en el que tajante asegura que el gobierno estatal no le debe ni un peso al Plan Flexible porque todo lo que recupera de los créditos lo informa de manera puntual.

MODIFICAN FORMA DE PAGAR CRÉDITOS

Trabajadores que solicitaron créditos al Issspeg y que no los han podido recibir debido a que el plan está descapitalizado informaron que el mecanismo para la entrega de los préstamos se modificó y por primera vez en la historia el garante para recuperar el dinero no será el gobierno estatal sino una institución bancaria en la que el empleado tenga su nómina.

Los solicitantes tuvieron el requisito de firmar un convenio bancario y aceptar que sea esa institución donde se le descuente el recurso para el pago, es decir que el estado pagará completo el salario y el banco será quien haga la retención y después la traslade al Issspeg.