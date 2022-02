Implementan operativo especial de seguridad en el AMT

Ante el arribo de miles de turistas nacionales y extranjeros al Abierto Mexicano de Tenis al estadio Arena GNP, autoridades de los tres niveles de gobierno aplican un dispositivo de seguridad especial.

En las acciones de seguridad participa personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Fiscalía General del Estado y Guardia Nacional.

Alrededor del lugar sede del abierto de tenis 2022 se realizan recorridos de vigilancia.

El gobierno del estado informó que es prioridad garantizar la tranquilidad de quienes visitan los lugares turísticos del estado, es por ello que se implementó el operativo para este evento deportivo de talla internacional que cuenta con la presencia del actual número 5 del mundo en el llamado deporte blanco, Rafael Nadal.

Las autoridades de Salud también llevan a cabo protocolos sanitarios que deben seguir los asistentes para ingresar a las instalaciones y disfrutar de los partidos, como el presentar una prueba de antígeno negativa de Covid-19 con validez máxima de 48 horas.

Durante el torneo se contará con la presencia de 5 jugadores Top Ten del ranking mundial como es el ruso Daniil Medvedev (No. 2), el alemán Alexander Zverev (No. 3), el griego Stefanos Tsitsipas (No. 4) y el italiano Matteo Berrettini (No.7).