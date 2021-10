Implementan operativo de seguridad en centros de pago

El Coordinador Operativo de la Unidad de Atención a Grupos Prioritarios de la Delegación Federal en Guerrero, Audel Urbina Serrano, informó que se implementó un operativo de seguridad para evitar asaltos en los cuatro puntos de atención de pagos para damnificados por el sismo del 7 de septiembre, donde participan elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal.

En entrevista, dijo que se cuenta con una estructura que se llama promotores de la unidad básica de atención donde participan servidores de la nación y la coordinación de adultos mayores para dar atención a la ciudadanía que derivado del sismo tuvo un problema en sus viviendas.

La vigilancia policiaca se implementa en los cuatro puntos que son la Unidad Deportiva Jorge Campos, Unidad Deportiva de Acapulco, el Instituto Tecnológico de Acapulco y el Centro de Convenciones de Acapulco.

Comentó que en el caso del Instituto Tecnológico de Acapulco se paga aproximadamente a 750 personas durante un día.

Dijo que por cuestiones de logística se empezó en Acapulco y este jueves se pagará en el resto de los municipios donde también habrá un operativo policiaco, aunque dijo desconocer el número de elementos.

El funcionario federal pidió a la ciudadanía que espere el llamado de los servidores de la nación para que puedan tener orden y no haya mucha afluencia.

Señaló que se tiene reporte de que llegan a los centros de atención de pago muchas personas preguntando si se les va a pagar, pero reiteró que lo importante es esperar a que les llamen y se haga la cita para que se les pueda atender de una forma ordenada.

Recordó que por cuestiones sanitarias y de seguridad pública se les va permitir el acceso sólo aquellos que estén convocados y que traigan todos los documentos que se les pide, el cuál será su “pase de entrada”.

Pidió que las personas que no hayan sido convocadas que no asistan porque no se les va a poder atender.