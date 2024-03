Hoteles de Acapulco estarán al 70% durante la Semana Santa

El Presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Dominguez dijo que durante las vacaciones de Semana Santa que son “días claves” y esperan alcanzar una ocupación hotelera del 70 por ciento.

Sin embargo, mencionó que luego llegan turistas de último momento sin hacer reservaciones y le apuestan a llegar alcanzar hasta una ocupación del 90 por ciento durante los días de Jueves, Viernes y Sábado, que son considerados para los hoteleros como días fuertes.

Las vacaciones de Semana Santa, de acuerdo con la Secretaría de Educación, serán del 25 de marzo al 5 de abril.

En Acapulco, para este periodo de asueto, se contará con la apertura de 180 hoteles, que suman 8 mil 326 habitaciones, representando un 68% de la oferta hotelera registrada, la cual continúa aumentando día tras día en Acapulco.

El presidente de AHETA, Alejandro Domínguez, dijo que sí ha habido reservaciones de turismo nacional que ayudarán a mejorar la reactivación económica del puerto.

Por otra parte, aseguró que están pidiendo a las autoridades que no se permita el hotel "Camarena" durante estas vacaciones de Semana Santa y que se les reubique en otro lugar.

“No se puede hacer esto; definitivamente no estamos de acuerdo en que la gente acampe en la playa, no tienen donde ir a los baños, la imagen es terrible y no nos dejan nada más que pura basura”.

Asimismo, dijo que se ha solicitado al gobierno del Estado y del municipio que se refuerce la seguridad para estas vacaciones de Semana Santa.

“Ya lo hemos platicado y ya se está llevando a cabo esto así como para la Semana Santa, de pascua y para los eventos del Tianguis Turístico y Convención Bancaria”.

La oferta hotelera registrada continúa aumentando día tras día en Acapulco. /Foto: Adriana Covarrubias / El Sol de Acapulco.

El presidente de AHETA dijo que también se platicó con las autoridades del Gobierno de Guerrero para que no se permite los bloqueos carreteros durante este periodo de asueto, el cual es muy importante para los destinos turísticos.

“Ya lo platicamos y van a tener custodiada la Autopista del Sol las 24 horas; eso ya lo platicamos con autoridades del gobierno del Estado de que van a mantener libre laAutopista”, precisó el líder hotelero.