Habitantes de Coyuca exigen justicia para "Puppy"

Pobladores de la comunidad de la Estación, perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez, se han unido para exigir justicia por el perro labrador de 8 años Puppy, que fue asesinado a machetazos por un hombre, el pasado 25 de Noviembre.

Puppy, labrador de color paja, era muy querido entre los pobladores, se encontraba jugando con un perro y de pronto se empezaron a pelar, pero un individuo uso el machete e hirió al labrador dejándolo tirado en la calle. Doble Vía Lo más triste: abandonan a perro junto a una nota en banca de la Ciudad de México

Elsa Salgado Gama, presidenta de la Asociación Protectora de Animales, Patitas Felices Acapulco, informó que a pesar de la intervención médica que hizo el veterinario, Puppy perdió la vida y sus dueños así como los habitantes de la comunidad exigen justicia.

En las redes sociales, la Asociación Protectora de Animales “Patitas Felices” dio a conocer el lamentable caso de este perrito labrador que fue asesinado a machetazo y exigen a través del #JusticiaParaPuppy #TodosPodemosAyudar #Puppy que se castigue al responsable.

Elsa Salgado, relató que el perro labrador era muy conocido y querido por los niños, vecinos y pescadores del poblado de la Estación, donde a pesar de tener dueños y un hogar donde lo querían, convivía con todos por no ser agresivo y era sociable.

Cuando ocurrieron los hechos, los dueños de inmediato se lo llevaron a la veterinaria pero lamentablemente por las heridas profundas que tuvo y el desangrado murió de un paro respiratorio.

Los dueños acudieron a levantar la denuncia a la dirección de Ecologia Municipal de Acapulco porque en el municipio de Coyuca de Benítez no cuenta con su reglamento para aplicar la Ley de Bienestar Animal, pero debido a que no es su jurisdicción no se pudo hacer el tramite.

Cortesía | Patitas Felices

Sin embargo, se acudió a poner la denuncia al Ministerio Público de Coyuca de Benítez, aunque se negaron a levantarla en un principio, se integró la carpeta de investigación 12030360200216271120 el cual se le dará seguimiento para que se castigue al responsable.

Dijo que el delegado de la Procuraduría de Protección Ambiental de Guerrero, Alfredo Gómez ya tiene conocimiento del caso para darle seguimiento así como el diputado local, Arturo López Sugia.

Salgado Gama, hizo un llamado a los gobiernos municipales y fiscalías regionales a contar con su reglamento de Bienestar Animal porque así lo establece la Ley aprobada por el Congreso de Guerrero. Local Capturan a cocodrilo avistado en playas de Pie de la Cuesta

“Así lo marca la Ley de Bienestar a Animal donde los municipios y fiscalías deben de tener su reglamento para que cuando las personas acuden a denunciar un maltrato animal no se les niegue el derecho de levantar una denuncia”, precisó.

Dijo que en un principio, en el ministerio público de Coyuca de Benítez se estaban negando a levantarla y tuvo que intervenir el delegado de la Procuraduría de Protección Ambiental de Guerrero, Alfredo Gómez para que se atendiera el caso así como el diputado local, Arturo López Sugia.

Señaló que la ley de bienestar animal contempla la aplicación de la multa y hasta 4 años de cárcel.

Cometo que es la primera vez que se levanta una denuncia en el municipio de Coyuca de Benítez de manera formal en contra del Maltrato Animal y así se debe de proceder debido a que los municipios no cuentan con su reglamento de Bienestar Animal.

En ese sentido llamó a las personas que denuncien el maltrato animal para que se haga valer la ley, “se tiene que hacer partícipe levantando las denuncias”.

“Exigimos justicia para Puppy y todas los animales que son maltratos por las personas que no muestran respeto”, dijo la protectora de animales Elsa Salgado.