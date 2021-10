Gobierno federal tomará las riendas en caso Cantaluna

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa dijo que los habitantes de Cantaluna no pueden habitar sus hogares hasta que se emita un dictamen federal sobre los daños, pero advirtió que se investigará a fondo su construcción, luego de que será el gobierno federal quien tomará las riendas.

Durante un recorrido sobre la Unidad Habitacional Cantaluna, que contempla 117 edificios y platicar con los damnificados, la funcionaria federal propuso llevar a cabo un dictamen de evaluación de daños de manera individual “casa por casa, edificio por edificio porque si veo qué hay condiciones distintas para cada zona”.

Señaló que se tiene que revisar cuales fueron el uso del suelo, cómo fue construido y los antecedentes de la empresa que lo hizo, “me voy a ir a fondo porque según me platican los vecinos son departamentos y casas casi nuevas y que no deberían de estar en estas condiciones”.

Velázquez Alzúa, aseguró que los habitantes no pueden seguir viviendo en sus departamentos, ponen en riesgo su vida y si es necesario se habilitara un albergue con las condiciones adecuadas para pernoctar para que estén el tiempo hasta que se termine el estudio.

“Aquí lo importante es que la gente no regrese hasta que tengan la seguridad de que no hay peligro, lo que se ve a primera vista es de que si hay riesgo y no deben de estar en su domicilio hasta que tenga un dictamen del gobierno federal”.

Se llevará a cabo un dictamen en todas las viviendas afectadas. / Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Acompañada por los titulares de Protección Civil Estatal y Municipal, Velázquez Alzúa comentó que se tomará una decisión jurídica muy importante y pidió a los habitantes que estén resguardados con sus familiares.

Comentó que será el jueves cuando llegue una emisión de personal de Protección Civil y de Sedatu para que se platique con los damnificados y advirtió que no deben de permanecer en sus casas hasta que no se vea ningún riesgo.

Recomendó a empresas que están realizando dictamen de manera particular en los departamentos, “que no se metan porque el momento porque el que va llevar las riendas será el gobierno federal y estamos a cargo de todos, nos hacemos responsables de manera conjunta con el gobierno del estado y municipal”.

Insistió que será el gobierno federal quien lleve las riendas y el dictamen oficial de los daños de los departamentos, “Ya después hablaremos con la constructora y además quien haya otorgado los permisos y todo, me voy a fondo de este tema que es muy importante”.

Pidió a las personas que tienen algún daño en sus departamentos que no estén habitándolos, que saquen todas sus cosas y se buscará apoyarlos en buscar el lugar en donde puedan vivir de manera eventual.