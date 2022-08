Gobierno estatal pide a la UPOEG conducirse apegado a la ley

El secretario general de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, hizo un llamado a los integrantes de la UPOEG que realizan protestas en la Costa Chica de la entidad, a que se conduzcan bajo el estado de derecho sin afectar a terceros.

Entrevistado en Acapulco, luego de asistir a la presentación de la Policía de Investigación Ministerial, que se realizó en las instalaciones de la Décima Segunda Región Naval, el funcionario hizo un llamado al diálogo y recomendó seguir el tema mediante un proceso jurídico a través de las instancias que correspondan.

Marcial Reynoso, reconoció que se tienen algunas manifestaciones en varios municipios de la Costa Chica por la determinación de la Fiscalía General del Estado que vinculó a proceso al fundador y líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio por el delito de robo agravado.

“Así es, tienen manifestaciones, nosotros hacemos el llamado a que se conduzcan conforme al estado derecho, que comparezcan en el caso de que tengan las carpetas de investigación y manifiestan ante la autoridad jurisdiccional”, dijo.





Local Necesario trabajo coordinado contra la delincuencia: Segob

Mencionó que “también si ellos tienen medios de prueba que demuestran que son inocentes de los hechos que se le señalan” y que se los presenten a las autoridades correspondientes.

Respecto a los procesos que está realizando la FGE, de casos que ya prescribieron los delitos, el funcionario señaló que la representación social no está actuando mal y solo hace la tarea que le corresponde.

“Lo que pasa es que la prescripción no la puede decretar la Fiscalía, tiene que ser la autoridad jurisdiccional, en lo que corresponde a la Fiscalía es poner a disposición del juez a quien sea señalado como presunto responsable y ya la utilidad jurisdiccional determinará en lo que en derecho corresponda no es que esté actuando mal la Fiscalía, sino que es un proceso que no les toca a ellos terminarlo”, dijo.

Estado Dictan auto de formal prisión contra Bruno Plácido

Sobre las modificaciones al artículo 14 Ludwig Marcial dijo que han estado en un proceso de conformación de una propuesta y que se ha dialogado con algunas organizaciones específicamente con la CRAC-PC con la idea de conformar una iniciativa que parte de los pueblos y las comunidades.

Recordó que está pendiente la resolución de la Suprema Corte donde se manifieste sobre el trabajo que hicieron los diputados en esta legislatura y que esperan esa resolución para ver cómo es que tiene que hacerse este proceso y descartó que se esté

“No es incluir a una u otra organización, es consultar a los ciudadanos, a los pueblos y comunidades, obviamente que en algunos de ellos hay presencia de estas organizaciones, pero no es una consulta organizaciones, todos pueden sumarse, pero es una consulta a pueblos y comunidades”; concluyó.