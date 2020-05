Familiares de pacientes esperan noticias afuera de hospitales

Por un verdadero calvario están pasando miles de familiares de personas enfermas con Covid-19, debido a que, desde que llevan a internar a sus consanguíneos a alguno de los nosocomios del sector salud en el estado, solo obtienen información una vez por día hasta que éste se recupera o pierde la batalla.

De acuerdo a los protocolos de los hospitales, cuando algún paciente debe ser internado por problemas respiratorios, éste tienen que ser aislado en el área Covid y se pide a quienes lo acompañan que se retiren a sus domicilios hasta que reciban información vía telefónica, aunque esta sea solo una vez al día. Estado IMSS presenta lineamientos técnicos para regreso laboral

Lo anterior genera angustia entre padres, madres, hijos u otros familiares de los enfermos, quienes en muchas ocasiones no acatan la instrucción de los médicos y se quedan afuera de las instituciones de salud para estar al pendiente; como el señor Armando González, quién desde hace siete días está esperando a que su hijo Alejandro salga del Hospital General del Quemado después de ser hospitalizado por problemas respiratorios.

"Llevo siete días, nos dicen que está estable, nos piden medicamento, les traemos medicamentos. Pero no sabemos en realidad, yo nunca lo he visto, desde que llegamos ahorita no lo hemos visto", dijo preocupado.

El señor Armando considero necesario que las autoridades autoricen visitas a sus familiares, sin embargo, esto significaría un alto riesgo de contagio al entrar a la zona confinada especialmente para pacientes con Covid-19, donde solo tienen acceso el personal médico, enfermeras, intendencia y camilleros con un traje especial de protección.

En la misma situación se encuentran familiares de pacientes en los distintos nosocomios como en el ISSSTE, mismo que también se encuentra con sobrecupo de pacientes sospechosos y confirmados con el nuevo coronavirus, muchos de ellos que no vuelven a ver a sus seres queridos nunca más.