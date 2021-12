Faltan reactivos en el laboratorio del ISSSTE

La falta de reactivos en el laboratorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicada en la avenida Solidaridad, ha causado molestia e inconformidad entre los derechohabientes que acuden diariamente a que se los realicen.

La señora Arely Campos Flores se quejó por la falta de atención del laboratorio de análisis clínicos al no contar con el material para realizarle los estudios que le ordenó su médico familiar.

Explicó que llevan más de un año sin los reactivos, “estudios ya no hacen y especialidades mucho menos, solo vine a perder mi tiempo y a gastar en el transporte” se quejó la afectada quien vive en la zona poniente de Acapulco.

Lee también: Demandan pago trabajadores del CAAPS

Agregó que debido a la pandemia del Covid-19 otorgaban “pocas consultas” y después del temblor cerraron totalmente dejándolos sin sus servicios que por ley les corresponde porque pagan por ello.

Campos Flores mencionó que en un principio le informaron que por no tener reactivos para hacerle sus estudios de sangre la mandarían a un laboratorio particular costeado por el ISSSTE, sin embargo al preguntar por ello “solo dijeron no hay, y ya no te hacen nada de análisis” acusó.

Así también señaló que en dicha clínica en el área de Archivo Clínico, llevan más 3 años sin que les puedan otorgar un carnet “según ellos no les han llegado”, finalizó.