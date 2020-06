Falta el agua y cuando llega... Puro lodo

Hola. No sé ustedes, pero en la colonia Vista Alegre, al principio fue de las que no permitían escuelas, tiendas, vulcanizadoras o cualquier negocio que no combinara con el estilo de vida de los habitantes de la colonia, pero eso sí, siempre hemos tenido problemas con el agua. Ahora la colonia tiene de todo, menos el descuento en los pagos para los adultos mayores, por el Inapam, y pagamos normal. Sin embargo, el agua siempre ha sido un problema, porque las tuberías que pasan por la avenida Constituyentes, están ya en bastante mal estado, y siempre hay unas fugas enormes, pero ahora ya tenemos más de dos meses que nos llega un chorrito mínimo.

Lo peor es que ha llegado con tanto lodo, que ya tenemos problemas hasta con las tuberías internas de la casa. Creo que CAPAMA sigue sin servicio, ya que quiero preguntar sobre este gran problema, y nadie contesta. Seguiré insistiendo ya que la tubería de la casa ya está tapada.

Y bueno, ya los niños tendrán historia que contar con ésta pandemia que les tocó.

Ya muchas personas están perdiendo hasta el carácter, dicen que se volverán locos si siguen así, sobre todo cuando viven muchas personas en un lugar muy chiquito, que como dicen: antes unos trabajaban y otros en casa, pero ahora, no tienen trabajo, difícil para pagar, para comprar comida, los niños ya histéricos, los adultos mayores en malas condiciones y aterrorizados.

Yo sé que cuando esto termine, todos van a reconocer que vivimos en un paraíso que hay que cuidar y que nos da todo, que la tierra produce todo para alimentarnos y ojalá ya aprendan a cuidarla como lo merece.

Ya hay lugares donde ya pueden salir y lo primero que han hecho es salir a correr, disfrutar el amanecer y sobre todo, lo que más me gusta, es que muchas personas se dieron cuenta de que Dios existe, ya le piden y oran, le agradecen por la vida que nos dió.

Ah, Yo quisiera saber, ¿como sentirá un animal que vive amarrado, o metido en una jaula pequeña, y por años?

BENDICIONES para todos.

Con todo mi respeto.

Ma. Eugenia Walls Galindo